Nach zweijähriger Zusammenarbeit mit Sascha Marx als Hoteldirektor des Falkensteiner Schlosshotel Velden, hat sich die Hotelgruppe dazu entschieden zukünftig getrennte Wege zu gehen. Die Führung übernimmt ein fast schon altbekanntes Team.

Das Schlosshotel in Velden am Wörthersee ist ein Leading Hotel of the World und gehört zur Premium Collection der Falkensteiner Hotels & Residences. Zwei Jahre lang wurde es von Sascha Marx geleitet. Vor seinem Wechsel zu den Falkensteiner Hotels & Residences verantwortete er als GM alle operativen Aufgaben der Villa Sassa in Lugano/ Schweiz.

Warum Marx sich nun aus dem Schlosshotel Velden verabschiedet, teilt Falkensteiner nicht mit. Wohl aber, dass Constantin und Julia von Deines wieder an Bord kommen, „um hier wichtige, vor allem zukunftsweisende nächste Schritte zu setzen“. Gemeinsam blickt man bereits auf die gelungene Eröffnung des Falkensteiner Hotels Schladming zurück. Nach Schladming hatte das Ehepaar von Deines in der Dorint-Gruppe verschiedene Regional- und operative Funktionen inne, bevor Constantin von Deines als geschäftsführender Direktor und Julia von Deines als Director Business Development das Hotel Nassauer Hof in Wiesbaden geleitet haben.