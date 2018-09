Best Talents Day 2018: „Talentierte Mitarbeiter fördern und an uns binden – darum geht es uns“, so Marcus Smola, Geschäftsführer Best Western Hotels Central Europe. © Best Western

Hervorragende Talente müssen gefördert werden: Dafür hat die Best Western Hotels Central Europe GmbH mit Sitz in Eschborn in diesem Jahr zum sechsten Mal das Nachwuchsprogramm Best Talents Day organisiert.

Ausgewählte Young High Professionals aus den Best Western Hotels und der Servicezentrale wurden zu einem Tag ganz im Zeichen der persönlichen Weiterentwicklung eingeladen - man traf sich im Best Western Plus Palatin Kongresshotel. Kommunikations- als auch Persönlichkeitstrainings unter der Leitung des renommierten Karrierecoachs Peter Traa gehörten ebenso zum Programm, wie Vorträge und Diskussionen, unter anderem mit dem Personalberater Michael Stuhldreher von Lost and Found (Mainz), und Marcus Smola, Geschäftsführer Best Western Hotels Central Europe GmbH. „Wir reagieren auf den Fachkräftemangel in der Hotellerie und wirken aktiv dagegen. Talente zu finden ist nur der erste Schritt, sie zu fördern ist mindestens genauso wichtig“, erklärt Smola.