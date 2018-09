arcona macht sein 2016 entwickeltes Tagungskonzept "Mutti" verpflichtend für jedes Hotel des Konzerns mit Tagungshotellerie. Die Prämisse heißt: "Wir produzieren selbst – nach eigens entwickelten Standardrezepten."

„Qualitativ hochwertige Zutaten, achtsam zubereitet und liebevoll kredenzt – das steht jetzt für die neue Signature Dish-Welt Mutti“, sagt Oliver Fudickar, Corporate Director of Operations, der diese mit den Küchenchefs des Konzerns während eines Workshops entwickelt hat. Ob Salatbuffet, Dessertbuffet mit Bowle und kleinen Leckereien oder Imbissbuffet – sie alle entstehen nach dem Mutti-Konzept.

Unverzichtbarer Bestandteil dieser Buffets ist laut den Verantwortlichen eine weitere Besonderheit: In den arcona Häusern verschreibt man sich der traditionellen Vorratshaltung. "Es wird wieder eingekocht, es geht ans Eingemachte, von süß bis deftig“, heißt das Motto. So dürfen sich Tagungsgäste über hausgemachte Marmeladen, Chutneys und vieles mehr freuen. Einige dieser Rezepte können sich die Gäste im neu entstandenen Rezeptbuch auch mit nach Hause nehmen. Eine Rezeptur findet sich allerdings nicht darin: das der „Wartburgtorte“, der laut den Verantwortlichen begehrtesten Süßigkeit im arcona-Konzern. Diese lange geheim gehaltene Kreation von Küchenchefin Annett Reinhardt gab es bisher nur exklusiv im Romantik Hotel auf der Wartburg. Anlässlich des zehnten Geburtstages von arcona stieg sie zum Geburtstagskuchen auf. Gebacken wird sie mittlerweile nach Originalrezept von arconas Industriepartner Chefs Culinar und wird in allen Häusern angeboten.