In den historischen Produktions- und Lagergebäuden der ehemaligen Bettfedernfabrik in Esslingen will der Projektenwickler pantera AG insgesamt 92 Wohnungen und Apartments errichten. Dafür haben die städischen Behörden nun grünes Licht gegeben.

Auch ein Erweiterungsbau darf auf dem Gelände errichtet werden. Die Serviced Apartments reichen von einer Größe von 19 Quadratmetern für das Standard-Studio bis hin zu 143 Quadratmetern in den größten Räumlichkeiten für Familien oder Wohngemeinschaften – mit eigenem Zimmer für alle Bewohner. Insgesamt bis zu 143 Business-Reisende sowie Studenten sollen voraussichtlich ab Ende 2020 dort ein vorübergehendes Zuhause finden. „Dieses besondere Angebot an möblierten Apartments wird in der Stadt sehnlichst erwartet, da es derzeit kaum passende und erschwingliche Unterkünfte gibt. Die Preise liegen zum Teil über 30 Euro je Quadratmeter Wohnfläche inklusive Nebenkosten", erläutert Stefan Ofcarek von der Projektgesellschaft der pantera AG. Die Durchschnitts-Kosten für ein WG-Zimmer – mit allen Einschränkungen bei Komfort und Nutzung – liegen laut dem Portal WG-Gesucht.de bei rund 353 Euro.

Insbesondere für Business-Reisende, die in Esslingen und anderen Hoch-Technologie-Standorten der Region für mehrere Wochen oder Monate für Forschungs- und Projektarbeit zusammengezogen werden, sei Esslingen aber der ideale Standort. Dafür sorge die Nähe zum Stuttgarter Flughafen, die S-Bahn-Verbindung mit einer Fahrzeit von rund 13 Minuten in die Landeshauptstadt und die gute Erreichbarkeit von Standorten weltweiter Technologie-Marktführer wie Waiblingen, Plochingen, Nürtingen und Ludwigsburg.