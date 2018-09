Sternekoch Johann Lafer ist nicht weiter für das Schlosshotel Fleesensee in Göhren-Lebbin (Mecklenburg-Vorpommern) tätig. Das bestätigt eine Sprecherin der 12.18. Investment Management GmbH, die das Hotel verantwortet, auf Top hotel-Nachfrage.

„Die Kooperation zwischen Johann Lafer und der 12.18. Investment Management GmbH ist zum 1. Juni 2018 im gegenseitigen Einverständnis ausgelaufen", so Maria Franken, Pressesprecherin der 12.18 Investment Management GmbH. Sätmliche Vereinbarungen des Vertrags seien zuvor erfüllt, die gemeinsamen Termine durchgeführt worden. Auch das Gastronomiekonzept sei sehr erfolgreich etabliert worden – Lafer hatte das Gourmetrestaurant "Blüchers by Lafer" geführt. "Wir bedanken uns sehr für die fruchtbare und partnerschaftliche Zusammenarbeit und werden für mögliche zukünftige Projekte in Verbindung bleiben", heißt es von Seiten der 12.18. Investment Management GmbH.

Derzeit entwickle man ein neues Gastronomiekonzept für das Schloss Fleesensee. "Mit diesem wird das Haus sein Portfolio um weitere kreative Kulinarik-Ansätze erweitern. Gemäß unserer Unternehmensphilosophie `Anders. Aus Prinzip` sollen regelmäßig wechselnde renommierte Gastköche vor Ort immer wieder neue, innovative und vielseitige Geschmackserlebnisse anbieten und die Gäste begeistern“, so die Pressesprecherin.