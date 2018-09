Er ist einer der Besten seines Fachs: Der Kölner Avantgarde-Florist Heiko Kalitowitsch. Jetzt hat er seinen neuen Store im traditionsreichen Excelsior Hotel Ernst eröffnet. Vor dem Schaufenster bilden sich große Menschentrauben, weil viele Passanten die außergewöhnlichen Kunstwerke des Floristen fotografieren wollen.

Heiko Kalitowitsch interpretiert florale Dekorationen in überraschenden Zusammenhängen, bricht mit Konventionen und schafft einzigartige Rauminstallationen. „Mit meiner Arbeit erfülle ich unausgesprochene Wünsche und bin der Gestalter für Lebensräume“, so Kalitowitsch, der neben seinen floristischen Arbeiten auch Interieurs und Gärten konzipiert und realisiert. Seit mehr als 20 Jahren ist er in der Branche tätig.

„Eine Bereicherung für beide Seiten“, nennt der geschäftsführende Direktor Henning Matthiesen die Zusammenarbeit mit dem Excelsior Hotel Ernst. „Heiko Kalitowitsch und das Excelsior verbindet deutlich mehr als eine Geschäftsbeziehung. Sein Credo ‚Kreativität stirbt an der Routine‘ gilt genauso für unser Hotel und auch mich, diese Leidenschaft treibt uns gleichermaßen an.“ Sein Gespür für die Räume des Excelsior und die Menschen darin inszeniert Kalitowitsch mit seiner floralen Kunst bereits seit 2014. Alle Arrangements für das Grand Hotel und seine Räumlichkeiten werden von ihm erdacht und umgesetzt.

Den bereits bestehenden Laden in der Neumarktpassage wird Kalitowitsch Ende des Jahres schließen – und sich ganz auf den neuen Store konzentrieren. Den für Kalitowitsch typischen Kontrast zwischen sinnlicher Opulenz und strengem Purismus werden seine Kunden auch an der neuen Wirkungsstätte finden. Über seine floristischen Werke und Pflanzen-Installationen hinaus werden Kunst und besondere Einrichtungsgegenstände den Charakter des Ladens bestimmen. „Mein größtes Glück ist und war es, immer zur richtigen Zeit das Richtige zu tun“, erklärt Heiko Kalitowitsch. „Ich kann in meiner Arbeit meine Kreativität und meine Leidenschaft für Kunst ausleben.“