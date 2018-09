Mit der Eröffnung des nhow Marseille feiert die NH Hotel Group die Ankunft der Lifestylemarke in Frankreich. Das 150-Zimmer-Haus an der weltbekannten Corniche J.F. Kennedy gehört seit dem 1. Mai 2017 zur NH Hotel Group und öffnet nach einer kompletten Renovierung seine Türen.

Durch den Umbau und ein überraschendes Konzept bestätigt das Hotel seine Marseiller Identität, zwischen Land und Meer, zwischen Stadt und Strand, die mit der Entwicklung der Stadt und dem disruptiven Charakter der Marke im Einklang steht. Das nhow Marseille vereint die liebliche Seite der Provence mit dem Flair der Hafenstadt Marseille. Die Marseiller Architekten Claire Fatosme und Christian Lefèvre bauten in den vergangenen zwölf Monaten die Eingangshalle, die verglaste Aussichtsterrasse im zweiten Stock sowie die Sky Bar um. Die mit Graffiti aus den Straßen von Marseille dekorierten Zimmer und Flure sind ebenfalls ihr Werk sowie die nhow Penthouse Suite und den Spa.

Zusammen mit den Architekten gestaltete die italienische Innenarchitektin Teresa Sapey die öffentlichen Bereiche im Erdgeschoss. Die „Cactus Bar“, die „Tunnel Bar“, das Restaurant, die Aussichtsterrasse sowie die 14 Tagungsräume und ein Auditorium tragen ihre Handschrift. Teresa Sapey betont, dass sie „die Gegensätze und die Energie von Marseille in die Identität des Hotels einbringen und ihm so eine einzigartige Persönlichkeit mit unverwechselbarem Marseiller Charakter verleihen wollte. Die ,Cactus Bar’ erinnert beispielsweise an ein Meeresriff unter den Felsen der Corniche. Die Waschbecken sind in der Form einer Marseiller Seife gestaltet und die Böden sind in Tönen von Blau bis Smaragdgrün gehalten und spiegeln so die Farben des Meeres wider.“

Das nhow Marseille ist in den Felsen zwischen Land und Meer gebaut und verfügt über eine eigene Süßwasser-Quelle „Le Roucas-Blanc“. Das Hotel hat 150 Zimmer – alle mit Seeblick, darunter neun Suiten sowie eine nhow Penthouse Suite auf zwei Ebenen mit 130 Quadratmetern.

Das nhow Marseille ist das vierte Hotel der NH Hotel Group in Frankreich und mit dem NH Collection Marseille das zweite in der aufstrebenden Stadt an der französischen Riviera. „Frankreich ist ein Markt, der für uns Priorität hat, da er ein beeindruckendes Entwicklungspotenzial zeigt. Unser Ziel ist es, 20 Hotels zu eröffnen, zehn davon unter unserer Premiummarke NH Collection, zwei oder drei unter unserer Lifestylemarke nhow und sieben unter der Kernmarke NH“, erklärt Hugo Rovira, Managing Director Southern Europe & USA der NH Hotel Group. Zudem sind sieben weitere nhow-Hotels bereits in den kommenden drei Jahren in Brüssel, London, Rom, Amsterdam, Frankfurt, Santiago de Chile und Lima geplant.