Die Gorgeous Smiling Hotels (GSH) GmbH ist weiterhin aus Expansionskurs. Die GS Star GmbH hat kürzlich einen Pachtvertrag für das Holiday Inn Express in Rosenheim abgeschlossen. Das Hotel ist somit das 62. Haus im GSH-Portfolio in den Ländern Deutschland, Österreich und den Niederlanden.

Das Holiday Inn Express in Rosenheim verfügt über 166 Zimmer und ist fußläufig vom Hauptbahnhof und der Innenstadt zu erreichen. Heiko Grote, Geschäftsführer der Gorgeous Smiling Hotels GmbH: „Unsere Strategie sieht einen weiteren Ausbau der Kooperation mit Intercontinental Hotels Group für die Marke Holiday Inn Express vor.“ Neben den bisherigen Standorten in Deutschland, Österreich und Niederlande ist auch eine Expansion nach Italien und Spanien sowie der Zukauf weiterer Hotelbetriebsgesellschaften u.a. auch in Großbritannien geplant.

Michael Bungardt, Geschäftsführer von GS Star: „Die Stadt Rosenheim ist für uns ein toller Markt mit viel Potenzial und starker Entwicklung. Wir freuen uns sehr, dass die Hotel Gießereistr. 2 GmbH mit den Geschäftsführern Markus Wittmann und Gerhard Loibl uns für den Standort angefragt hat und wir mit der Marke Holiday Inn Express weiter expandieren können.“