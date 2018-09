Im Rahmen der SchachKulturTage Berlin rücken am 31. Oktober die Mitarbeiter von Berliner Hotels die Schachfiguren und stellen ihr Können unter Beweis: Ab 14 Uhr veranstalten das Holiday Inn Berlin City-West am Rohrdamm 80 zusammen mit dem Kultur- und Sportverein Berlin e.V. in den hoteleigenen Eventräumen den 1. Berliner HotelSchachTag.

Teilnahmeberechtigt sind alle im Berliner Hotelgewerbe tätigen Personen – auch als dreiköpfiges Team für ihr Unternehmen. Gespielt wird in mindestens sieben Runden nach dem „Schweizer System“. Den Siegern der Plätze 1 bis 3 sowie der Sonderwertungen winken wertvolle Preise wie eine Schachsoftware von „Chess Base“.

„Unser Turnier findet an einem Mittwochnachmittag statt. Wir bitten alle Arbeitgeber, interessierte Mitarbeiter – und somit auch Unternehmens-Repräsentanten – für diese Zeit freizustellen“, so Cathleen Großmann, Eventmanager Holiday Inn Berlin City-West, und Martin Sebastian, Turnierleiter und Präsident des Kultur- und Sportvereins Berlin. Das Startgeld beträgt fünf Euro pro Teilnehmer.

Während der SchachKulturTage Berlin dreht sich im Holiday Inn Berlin City-West vom 29. Oktober bis 4. November alles um das „Spiel der Könige“: Neben Fachseminaren finden täglich ab 10 Uhr Ausstellungen zum Thema statt, Interessierte sind zum „Schach für jeden“ eingeladen und am 1. und 2. November wird jeweils ein Blitzschach-Turnier veranstaltet. „Schach für Kids“ heißt es am 2. November und am darauffolgenden Tag sind Journalisten und Juristen eingeladen, innerhalb der Branche gegeneinander anzutreten.

Anmeldungen für die Turniere müssen bis spätestens 26. September 2018 per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! erfolgen, das Anmeldeformular kann online unter www.kus-berlin.org heruntergeladen werden. Hier findet sich auch der detaillierte Zeitplan für alle Turniere und Veranstaltungen.