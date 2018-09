Unter dem Hashtag #günstigeGelegenheit hat Ibis Budget seine neue Markenkampagne in Deutschland und Österreich gestartet. Darin geht es um Ibis Budget als "perfekten und preisgünstigen Partner" für Städte- und Wochenend-Trips.

„Wir wenden uns mit Ibis Budget gezielt an ein smartes, easy-going-Publikum, das für Events wie das Hamburger Reeperbahnfestival, den Berlin Marathon oder die Tattoo-Messe in Würzburg eine gute, unkomplizierte Bleibe sucht. Mit unserem Storytelling wenden wir uns hauptsächlich über Facebook und Instagram an unsere potenziellen Gäste“, sagt STUDIO360-Leiterin Sybille Milka-Böhm, Vice President Marketing & Kommunikation. Die Kampagne stammt aus der Feder des „STUDIO360 – the story factory by AccorHotels“, das sämtliche Maßnahmen aus den Bereichen Marketing, PR, Unternehmens- und interne Kommunikation bündelt, und wurde zusammen mit der Münchner Werbeagentur laut von leise GmbH konzipiert.