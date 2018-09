Erst kürzlich kündigte Achat ein neues Haus der Marke Loginn in Frankfurt an, nun steht fest: Mitte 2019 soll auch eines der Premium-Budget-Häuser an die Messe in Hannover kommen.

Der Komplettumbau des bestehenden Gebäudes in der Karlsruher Straße zum Loginn by Achat Messe-Hannover beginnt Ende dieses Jahres. Das Hotel soll 100 Zimmer mit einer komfortablen Größe zwischen 20 und 26 Quadratmetern bekommen. Neben einer Lobby und Lounge wird es eine „Friends Bar & Restaurant“ sowie eine Play & Media Corner geben. Außerdem stehen für Veranstaltungen drei Konferenzräume zur Verfügung.

Der Haupteingang zum größten Messegelände der Welt sowie der Messe-Bahnhof sind vom neuen Loginn fußläufig zu erreichen. Unkompliziert ist auch die Anreise mit dem PKW. Ausreichend Parkplätze befinden sich im Außenbereich sowie in der in unmittelbarer Nachbarschaft geplanten Tiefgarage.

„Unsere Pipeline ist gut gefüllt, bereits in Kürze ist mit weiteren Vertragsunterzeichnungen zu rechnen“, so Axel Kross, Leiter Projektentwicklung bei Achat Hotels Deutschland. Bei Loginn by Achat setzt die Gruppe auf ausgeprägte Funktionalität, zeitgemäße Technologie und modernes Design zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Konzept richtet sich an Geschäfts- und Privatreisende.