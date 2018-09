Das chinesische Unternehmen Plateno Group hat das erste Münchner 7 Days Premium Hotel in Sendling eröffnet. Es ist das zweite 7 Days Premium Hotel innerhalb Deutschlands und das fünfte innerhalb Europas.



Mit den 91 Nichtraucher-Zimmern mit Bad und zusätzlicher Ausstattung in Form einer Klimaanlage, eines Flachbildschirms und kostenfreien WLAN-Zugangs soll das neue 7 Days Premium sowohl Geschäftsreisende als auch Privatreisende ansprechen. Eine Lobby mit Arbeitsplätzen bietet Komfort und eine gemütliche Atmosphäre.

Durch die verkehrsgünstige Lage in fußläufiger Nähe zum S-Bahnhof Mittersendling erreichen die Gäste die Münchner Innenstadt innerhalb von nur 15 Minuten.

Das neue Premiumbudget-Hotel in der bayerischen Landeshauptstadt stellt für die Plateno Group ein wichtiges Projekt dar. „München bietet mit seinen über 1,5 Millionen Einwohnern, den vielen Handelsfachmessen und der wachsenden Anzahl an Firmensitzen eine strategisch gute Lage für die Plateno Group. Wir planen weitere Projekte in dieser faszinierenden Stadt“, erklärt Bastian Erfurth, Managing Director der Plateno Group Europa