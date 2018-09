Duncan O’Rourke leitet ab sofort in seiner neuen Funktion als COO Central Europe bei AccorHotels die Teams in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er ist bereits seit Ende 2016 für den Konzern tätig.

Duncan O’Rourke bringt 30 Jahre Erfahrung in der Hospitality-Branche mit. Als COO Europe für das Luxussegment war er bei Accor bislang für die operativen Belange der insgesamt 140 Luxushotels in der Region Europa zuständig. Diese Funktion wird er auch künftig beibehalten. Bevor er Ende 2016 zur AccorHotels Gruppe kam, war er CEO Hospitality für die Emerald Palace Group. Zuvor war der 51-Jährige mehrere Jahre für Kempinski Hotels tätig: zunächst betreute er als General Manager unter anderem zwei Pre-Openings in London, später wurde er Regional Director mit Sitz in Jordanien. 2008 wurde er zum Chief Operating Officer der Gruppe und zum Mitglied des Management Boards berufen. O’Rourke hat einen MBA der Reims Management School, France und einen Management Abschluss in Hospitality Management des Institute of Hotel Management Cesar Ritz in der Schweiz.

Unter der Leitung von Franck Gervais, CEO AccorHotels Europe, wurde im November 2017 die Region Europa bei AccorHotels neu strukturiert, um die einzelnen Länder enger miteinander zu verzahnen und noch stärker auf das neue Geschäftsmodell von AccorHotels auszurichten. Auch Duncan O’Rourkes Benennung ist Teil des Prozesses. „Die Vorgehensweise für Europa wird von den strategischen und operativen Teams gemeinsam entworfen und umgesetzt, um sowohl eine Vision als auch das erforderliche Handwerkszeug bereitzustellen, die den Wandel von AccorHotels zum führenden Reise- und Lifestyle-Unternehmen in Europa vorantreiben“, sagt Franck Gervais, CEO AccorHotels Europe. Für die globale Leistung des Konzerns sei Europa eine entscheidende Region. Um diesen Prozess noch effektiver zu unterstützen, sei daher diese neue Organisationsstruktur ins Leben gerufen worden.