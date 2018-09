Es wird spannend: Am 2. und 3. Dezember 2018 verleiht der FREIZEIT-VERLAG LANDSBERG wieder die Branchenoscars Family Cup und Wellness Aphrodite an die Top-Performer der Familien- und Wellnesshotellerie.

Wer hat in diesem Jahr die Nase vorn? Ausgezeichnet werden die herausragenden Leistungen von insgesamt 16 Siegern in verschiedenen Kategorien. Den festlichen Rahmen für die Veranstaltung bietet das Quellenhof Luxury Resort in Südtirol. Moderiert werden die Preisverleihungen von Michael Sporer, bekannt aus dem Bayerischen Fernsehen.

Der Countdown läuft. Mehr unter https://meintophotel.holzmann-medien-events.de