Dem jüngst erfolgten Rebranding war ein umfangreiches Facelift der Lobby sowie der 182 Zimmer und Suiten vorausgegangen. Dabei wurde das minimalistische Farbkonzept durch neu interpretierte Themen der Wiener Historie ergänzt.

Mit seinem edgy Design, einem unnachahmlichen Sinn für Trends, seinem herausragenden Service und den beiden Szene-Hotspots DAS LOFT und BAR/terre ist das Sofitel Vienna Stephansdom nach Meinung von AccorHotels die ideale Ergänzung des exklusiven Portfolios der Marke. Verbunden mit dem Rebranding des Fünf-Sterne-Hotels zum „SO/ Vienna“ war die Renovierung von Lobby und Gästezimmern sowie die Erweiterung des Kulinarik-Konzepts des Hauses. So wurde das von Stararchitekt Jean Nouvel in Schwarz-, Weiß- und Grautönen gehaltene Farbkonzept behutsam angepasst und unter der Regie des Wiener Architekten Gregor Eichinger verschiedene Themen der Wiener Historie aufgegriffen, neu interpretiert und sanft in das bestehende Ambiente eingearbeitet

Neues Herzstück des SO/ Vienna ist das „BAR/terre“ im Erdgeschoss des Hauses: Mit Blick auf den stylisch-urbanen Donaukanal, wurde hier eine stimmungsvolle Chill-Out-Area geschaffen, die wahlweise zu kreativen Kaffeespezialitäten und regionalen Leckerbissen wie auch internationalen Food-Kreationen und ungewöhnlichen Cocktails einlädt und mit seinem Mix aus coolem Schick und lässiger Ungezwungenheit schnell zum Treffpunkt szeniger Locals und cooler Kosmopoliten avancierte.

Auch DAS LOFT darf sich über Neuigkeiten freuen: So wurde jüngst Peter Duransky zum neuen Chef de Cuisine ernannt. Der gebürtige Slowake konnte sich bereits in jungen Jahren einen hervorragenden Ruf erkochen und war unter anderem in zwei 5-Sterne-Hotels in der Slowakei und in Norwegen tätig.

„Wir sind stolz, mit dem nun erfolgten Rebranding unseres Hauses Teil der weltweit renommierten Marke SO/ zu sein. Das Sofitel Vienna Stephansdom ist bekannt für sein außergewöhnliches Design und seinen herausragenden Service und gilt auch unter Einheimischen als absoluter Hotspot – einen Ruf, den wir auch als SO/ Vienna beibehalten und noch weiter ausbauen möchten“, erklärt Peter Katusak-Huzsvar, General Manager des SO/ Vienna.