Den ganzen Sommer lang wurde das Radisson Blu Hotel, Tromsö in Norwegen saniert. Nicht nur sämtliche Gästezimmer und Suiten haben ein Facelift bekommen.

Auch der gesamte Meeting- und Konferenzbereich, der Empfangs- und Lobbybereich und die Fassade wurden erneuert. "Das Ergebnis ist absolut atemberaubend. Wir freuen uns sehr auf unsere lokalen und internationalen Besucher", sagt Aart Niemans, General Manager des Radisson Blu Hotel, Tromsö.

Alle 269 Gästezimmer wurden während der Sommermonate grundlegend renoviert. Das Ergebnis sind helle und einladende Räumlichkeiten im nordischen Design mit besonderem Fokus auf Komfort und den Ausblick auf die Bucht von Tromsö. In den vergangenen Jahren hat der Wintertourismus in Norwegen einen deutlichen Aufschwung erlebt. Wie Statistiken von Statistics Norway zeigen, sind die Übernachtungszahlen ausländischer Touristen im nördlichen Norwegen deutlich gestiegen. "Wir haben der Natur viel zu verdanken. Besonders das Nordlicht zieht Touristen geradezu magisch an. Und die engagierte Öffentlichkeitsarbeit verschiedenster Akteure hat sehr dazu beigetragen, die Destination auch im Ausland bekannt zu machen", so Niemans.