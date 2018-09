Achat-Geschäftsführer Wilhelm Kotter (links) geht in den Ruhestand. Auf ihn folgt Philipp von Bodmann. ©Achat Hotels

Nahezu 20 Jahre lang führte Wilhelm Kotter erfolgreich die Geschäfte der Achat Hotels Deutschland. Am Ende des Jahres sagt der Niederbayer "Servus". Auf ihn folgt Philipp von Bodman.

Im Zuge der Nachfolgeregelung ist Philipp von Bodman bereits am 1. September in die Geschäftsleitung eingetreten. Ab dem 1. Januar 2019 wird der 43-Jährige die Geschäftsführung alleine übernehmen. Wilhelm Kotter verabschiedet sich dann in den Ruhestand. Unter der Leitung von Kotter hat sich die Hotelgruppe sukzessiv weiterentwickelt: Aus damals 13 Hotels mit einem Umsatz von rund fünf Millionen Euro im Jahr 1998 sind heute mehr als 30 Hotels mit einem Umsatz vor rund 65 Millionen Euro geworden.

Philipp von Bodmann verfügt über 20 jahre Erfahrung in der internationalen Hotellerie. Zuletzt war er in Berlin CEO der Primecity Investment sowie Head of Hotels der Aroundtown SA.