Die Verantwortlichen des Atlantic Grand Hotel Bremen haben ihren Erweiterungsbau offiziell eröffnet. Das Haus hat nun 95 Doppelzimmer, drei Junior Suiten, eine Suite sowie eine Grand Suite mehr.

Bereits im Mai waren einige Zimmer eingeweiht worden, jetzt eröffnete der gesamte neue Trakt – nach 18 Monaten Bauzeit. Mit dem Hauptgebäude ist der Anbau durch besondere Übergänge verbunden. Neben den insgesamt 100 neuen Zimmereinheiten wurde das Hotel auch um eine 170 Quadratmeter große Grand Suite inklusive einer 70 Quadratmeter großen Terrasse erweitert. Zudem erhielt das Gebäude einen Fitnessbereich im Erdgeschoss. „Durch die Erhöhung der Zimmerkapazitäten können wir unseren Gästen – insbesondere unseren Stammgästen – mehr Buchungssicherheit bieten, was sich bei unseren aktuellen Buchungen bereits bemerkbar macht. Wir freuen uns, dass die zusätzlichen Zimmerkapazitäten von unseren Gästen so gut angenommen werden“, so Ursula Carl, Geschäftsführerin des Atlantic Grand Hotel Bremen.

Insgesamt hat das Hotel ab sofort 234 Zimmer, darunter sechs Executive Zimmer, drei Studios sowie sieben Suiten und drei Junior Suiten. Neun Veranstaltungsräume bieten zudem Platz für bis zu 500 Teilnehmer.