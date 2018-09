©Motel One

Glasgow ist die Stadt der Kontraste: Industrielles Flair steht gegenüber einer blühenden Kulturszene. Mit ihrem ersten Haus inmitten dieser pulsierenden Metropole eröffnet die Motel One-Gruppe gleichzeitig ihr drittes Hotel in Schottland.

Das neue Motel One Glasgow verfügt über 374 Zimmer und befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof und bildet damit den perfekten Ausgangspunkt für eine spannende Entdeckungstour durch die einstige Industriestadt.



Motel One ist bekannt für seine erfolgreiche Zusammenarbeit mit regionalen Designern. In Glasgow entschied man sich für die renommierten Künstler und Fotografen Matthew Dalziel und Louise Scullion. Als Inspiration für das Thema „Travel Romance“ diente ihnen eine der ältesten Bahnstrecken Schottlands: die West Highland Line, mit der es von Glasgow nach Mallaig durch die schönsten Hochmoorlandschaften Schottlands geht. Die Eindrücke, Begegnungen und Gefühle dieser Reise wurden durch die beiden Künstler Dalziel und Scullion fotografisch festgehalten und sind in das Designkonzept des Hauses eingeflossen.

In der One Lounge werden Naturbegegnungen der Highlands mit Motiven der Industriestadt kombiniert und versprühen authentischen schottischen Charme, darunter alte Stahlnieten, ein eigens für Motel One kreierter Tartan, edle Barhocker der englischen Manufaktur Style Matters und feine Ledersofas. Die raumdominierende Bar bietet eine große Auswahl schottischer Single Malts, die der Gast unter den überdimensionalen romantischen Fotografien genießen und dabei den Blick auf das lebendige Treiben der Central Station beobachten kann.

Das Thema „Travel Romance“ prägt auch das Design der 374 Zimmer. Eine erholsame Nacht garantieren komfortable Boxspring-Betten, Bettwäsche aus 100 Prozent ägyptischer Baumwolle sowie moderne Badezimmer mit Raindance Dusche, Bio Duschgel und luxuriösen Handtüchern. Smart Flachbild-TV, Ledersessel und ein breites Kaffee & Tee Angebot runden das hochwertige Angebot ab.