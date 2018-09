Seit 30 Jahren erfolgreiches Loyalty-Marketing: In diesem Jahr feiert Best Western Rewards, das Kundenbindungsprogramm von Best Western Hotels & Resorts, Jubiläum. Insgesamt hat das Programm weltweit 37 Millionen Mitglieder.

Best Western Rewards wurde 1988 gegründet und bereits mehrfach ausgezeichnet. Neben den Mitgliedern profitieren laut den Verantwortlichen vor allem auch die angeschlossenen Best Western Hotels vom zentralen Loyalty-Marketing. Der Vorteil für die einzelnen Hotels läge unter anderem in ihrer direkten Einbindung in ein weltweites Bonusprogramm mit hoher Reichweite.

Laut Best Western zeigt eine aktuelle Studie zu Hotel Loyalty Programmen von U.S. News & World Report, dass für 74 Prozent der Reisenden das Treueprogramm einer Marke der entscheidende Faktor für ihren Aufenthalt ist. Darüber hinaus hätten mehr als 70 Prozent der insgesamt 1.400 Befragten in der Studie Best Western Rewards als ihr bevorzugtes Treueprogramm angegeben. Zum 30-jährigen Jubiläum startet Best Western noch im September Promotion- und Werbe-Aktionen für Kunden, wie beispielsweise ein Online-Geburtstagkalender, bei denen Teilnehmer Preise gewinnen können.