Im November ist es so weit: Das a-ja City-Resort eröffnet in Zürich. Erstmals können Gäste dann die Vorzüge eines a-ja Ferienresorts mitten in einer Stadt genießen. Gleichzeitig expandiert die Marke aus dem Hause der Deutschen Seereederei GmbH (DSR) zum ersten Mal außerhalb Deutschlands.

Bisher waren die Wellnessresorts ausschließlich an Destinationen an der See und in den Bergen zu finden. Jetzt wagt es die DSR erstmals, die Idee mit einem City-Resort in eine Großstadt zu bringen. „Unser a-ja Zürich ist der perfekte Rückzugsort – sowohl für Geschäftsreisende als auch für Gäste, die beispielsweise einen privaten Städtetrip unternehmen. Wer unser City-Resort betritt, soll den Alltag ablegen können und sich ganz einfach wie in den Ferien fühlen“, erklärt Resort Manager Sven Lehmann das Konzept.

Das a-ja Resort Zürich befindet sich im aufstrebenden Stadtteil Altstetten im Züricher Westen. Die Innenstadt mit ihren Sehenswürdigkeiten sowie der Hauptbahnhof und der Flughafen sind von dort einfach und schnell zu erreichen. Das a-ja Haus verfügt über insgesamt 319 Zimmer, die jede Menge Komfort und einen optimalen Rückzugsort bieten. Entspannung verspricht auch der großzügige Wellnessbereich im fünften Stock: Das Rooftop-Spa verfügt über eine Biosauna, ein Dampfbad, einen Eisbrunnen, Erlebnisduschen, eine Sauna Bar und gemütliche Ruhebereiche. Ein weiteres Highlight ist die Finnische Sauna auf der Außenterrasse mit regelmäßigen Aufgusszeremonien und Blick über die Dächer Zürichs.



©a-ja Resort und Hotel GmbH

Auch Teil des City-Resorts ist das sogenannte Nivea Haus, das sich für Hausgäste und externe Gäste gleichermaßen zugänglich im Erdgeschoss befindet. Hier gibt es Body- und Beautybehandlungen. Erstmals eröffnet damit in der Schweiz ein Nivea Haus mit dazugehörigem Flagship Store, in dem eine große Produktvielfalt der bekannten Marke zum Verkauf angeboten wird.

Das „Deli“-Restaurant des a-ja City-Resort Zürich steht für gesundheitsbewusste, leichte und vielseitige Küche. Neben einem reichhaltigen Frühstück bietet es zudem einen City-Lunch sowie ein Abendessen à la carte mit begleitendem Salat-, Vorspeisen- und Dessertbuffet. Mit dem „We proudly serve Starbucks“-Konzept steht ein breites Angebot an Kaffeespezialitäten zur Verfügung. Und wer seinen Abend gemütlich ausklingen lassen möchte, der kann dies in der Bar des Hauses bei einem Drink tun.