Bernd Fritzges, Gründer der WerteFoundation, eine Initiative für Werte in der deutschen Eventbranche, hat mit dem WerteEvent „Fail for success“ im Esplanade Resort & Spa in Bad Saarow einen weiteren Schritt gemacht: Die multimedialen Kanälen arbeiten erfolgreich und die Zahl der prägenden WertePioniere zu Expansion des Werte-Spirit steigt.

Grundwerte manifestieren, neue Werte erarbeiten und durchsetzen: Wer bestärkt durch den Alltag gehen will, braucht eine Druckbetankung in Sachen Werte für die eigene Persönlichkeit, für das Geschäftsleben und die eigene Rolle in der Gesellschaft. Genau dafür steht die WerteCommunity und der WerteKodex als einzigartige Plattform mit Signalwirkung weit über die MICE-Branche hinaus.

Wir haben zum neunten WerteEvent viel Neues gewagt – ganz nach dem Motto ‚Fail for success‘ und es ist geglückt!“, fasst Bernd Fritzges zusammen: „Einerseits mit einem internationalen Blogger-Team und deren Live-Berichterstattung neue Maßstäbe in der Eventkommunikation gesetzt, andererseits ein Konsortium für die Expansion der WerteFoundation und damit eine starke Verbreitung all unserer Aktivitäten initiiert.“

Das neue WerteKonsortium werde in Kürze erneut zusammentreten, um die Expansion der in Europa einmaligen Plattform und Community vorzustellen. Dazu zählen u.a. Prof. Dr. Thomas Apitzsch (FHAM Hochschule für angewandtes Management), Henrik Bollmann (Best of Events International), Barbara Baratie und Dr. Stephanie Robben-Beyer (W.I.N - Women in Network) und Stefanie Kartsch (børding messe) sowie Profiboxerin und Key Note Speakerin Ramona Kühne. Ziel sei es, neue Angebote und Services Schritt für Schritt umzusetzen, so Fritzges. Mit vereinten Kräften und noch mehr zeitlichen Einsatz soll bis nächstes Jahr, zum zehnten WerteEvent, ein höherer Level der Initiative erreicht sein.

Über Werte Foundation Die Werte Foundation ist eine Initiative für Werte in der deutschen Eventbranche und gilt als Think Tank für Austausch, Miteinander und gegenseitige Förderung und Wertschätzung im MICE Business. Das Kompetenzzentrum ist Veranstalter des jährlichen WerteEvent und Initiator des Wertekodex. Mehr unter: www.werte.foundation