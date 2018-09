Das Paradisus Los Cabos, ein Hotel der Meliá Hotels International, ist neues Mitglied bei The Leading Hotels of the World (LHW) und erweitert das Portfolio der renommierten Luxushotelkollektion.

Das direkt am Strand gelegene All-Inclusive-Resort ist das vierte Hotel von Paradisus by Meliá in Mexiko. Es wurde im Dezember 2016 nach einer Renovierung im Wert von mehreren Millionen US-Dollar wiedereröffnet. 25 Minuten vom internationalen Flughafen San José del Cabo entfernt gelegen, befindet sich die Anlage an einem der wenigen Badestrände im Cabo-Korridor. Auf einem rund 58.680 Quadratmeter großen Grundstück, umgeben von üppigen Gärten und malerischen Bergen, spiegelt das Luxus-Resort die natürliche Schönheit des Reiseziels wider. Es verfügt über 350 Gästezimmer und Suiten, teilweise mit Blick auf den Pazifik.

Paradisus Los Cabos bietet mit dem "Royal Service" einen privaten Butler-Service nur für Erwachsene, die sich noch mehr Aufmerksamkeit, Privatsphäre und Service wünschen. Ganz auf die Bedürfnisse von Familien ausgerichtet sind die Family Concierge Suites, die über einen Butler-Service mit persönlicher Betreuung, exklusiven Zusatzleistungen und Annehmlichkeiten verfügen. Zur Anlage gehören vier Pools, sieben Bars und sieben Restaurants, in denen eine große Auswahl an internationalen Gerichten mit Anklang an die lokale Küche und Kultur angeboten wird, um ein authentisches Geschmackserlebnis zu schaffen.

Mit einem besonderen Fokus auf Gesundheit und Wohlbefinden seiner Gäste, bietet Paradisus Los Cabos im YHI Spa eine Vielzahl an hochwertigen Gesichts- und Körperbehandlungen, Dampfbad, Sauna, einen Ruhebereich und ein Fitness-Center. Das Hotel beherbergt außerdem eines der größten Kongresszentren in der Region mit einer über 1.255 Quadratmeter großen Tagungsfläche und modernster Technik, unweit des nächsten privaten Golfplatzes (Cabo Real Golf Course) gelegen.

Nach umfangreichem Rebranding konnte das Fünf-Sterne-Resort mit seinem Angebot und den hohen Maßstäben überzeugen und hat so die strikten Qualitätsanforderungen für die Aufnahme bestanden. „Wir freuen uns sehr, Paradisus Los Cabos in unser Portfolio unabhängiger Luxushotels aufnehmen zu können“, erklärt Deniz Omurgonulsen, Vice President Membership LHW. „Dieses sorgfältig renovierte Anwesen spiegelt die erfolgreiche Umgestaltung der beliebten Reisedestination Los Cabos wider. Das Hotel bietet seinen Gästen ein perfektes Strandrefugium in Kombination mit außergewöhnlichen kulinarischen Angeboten sowie Kultur- und Naturerlebnissen.“