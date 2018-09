Mehrere Hotels in Rheinland-Pfalz sind Opfer einer neuen Betrugsmasche geworden. Wie die Polizei berichtet, hat sich ein Unbekannter mit erfundenen Personalien in die Hotels eingecheckt. Ebenfalls unter diesem Namen hat er an die Hoteladressen hochwertige Waren bestellt und mit diesen dann die Flucht ergriffen.

Über das Internet buchte der Tatverdächtige unter Nutzung falscher Personalien ein Zimmer in einem Hotel in Blankenheim (Kreis Euskirchen). Mit den gleichen Daten bestellte er hochwertige Waren in verschiedenen Onlineshops. Diese ließ er sich in das Hotel liefern.

Wie die Polizeistelle Euskirchen berichtet, gelang es dem Mann durch „seine gepflegte Erscheinung, sein höfliches Auftreten sowie seine redegewandte Gesprächsführung“, die Pakete bei der Anmeldung entgegenzunehmen, ohne sich formell auszuweisen. Unter einem Vorwand verließ er das Hotel, ohne das Zimmer zu beziehen und verschwand unerkannt mit den Paketen.

Der Täter war laut Polizei bereits im Landkreis Vulkaneifel mit dieser Masche erfolgreich. Hotels und Pensionen in Rheinland-Pfalz werden gebeten, bei Onlinereservierungen im Zusammenhang mit der Zustellung von Paketen sofort die Polizei zu verständigen.