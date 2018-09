Neueröffnung in München

Pop Down Hotel: ein Wortspiel aus Pop-up und Countdown (Foto: AL Hotel GmbH)

Rechtzeitig zur Eröffnung des Oktoberfests eröffnete oberhalb der Wies'n mit dem Hotel Krone das nach eigener Aussage erste Pop-down Hotel Deutschlands. Was macht das Projekt von Alexander Lutz, der auch am „The LOVELACE“ beteiligt war, so besonders?

Das Hotel Krone ist eine urbane Jugendstilvilla, verfügt über 30 Zimmer und bietet neben Empfang, Lobby, Frühstücksraum und Bar kleine individuell gestaltete Bereiche. Die Kernphilosophie für sein neuestes Projekt sieht Gastronom und Hotelier Alexander Lutz so maßgeschneidert wie individuell: ein temporärer Hotspot, der für zweieinhalb bis drei Jahre zunächst mit Extravaganz eine junge bzw. junggebliebene und trendaffine Zielgruppe anspricht. Diese temporäre Lösung lässt dem Inhaber und leidenschaftlichem Gestalter experimentellen Freiraum bei Design und Details.

„Wird ein Hotel für 20 Jahre geplant, so ist das Konzept meist zeitlos und soll auch nach vielen Jahren noch attraktiv für den Gast sein. Anders bei kontemporären Konzepten“, kommentiert Lutz sein Projekt. „Alle 30 Zimmer des Hotel Krone sind individuell und unterschiedlich gestaltet, haben ein eigenes Motto, sind ausgefallen und sicherlich ein wenig verrückt. So gibt es zum Beispiel das Rock Zimmer, das New York City Zimmer oder den Asian Room und sogar ein Surfer Zimmer. Verschiedenste Designer, Künstler und auch Studenten von der Kunstakademie München konnten sich hier austoben und ihre Kreativität unter Beweis stellen“, ergänzt der gebürtige Münchner. Die Zimmerraten beginnen bei 95 Euro im Einzelzimmer und bei 110 Euro im Doppelzimmer inklusive Frühstück.

Anlässlich des größten Volksfestes der Welt wird das Untergeschoss des Hotel Krone täglich zur stilvollen Partylocation, ob für privatime Absacker oder um die Wiesn-Party-Nacht bis in die Morgenstunden zu verlängern. Frei nach dem Motto: #popdownthecrown