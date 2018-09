Im Alltag vergisst man häufiger Dinge: Regenschirm, Schlüssel, die Pflanzen zu gießen... Aber wie sieht es im Urlaub aus? TUI France hat in den Ferienclubs der Gruppe die zehn am häufigsten vergessenen Gegenstände in diesem Sommer identifiziert.

Und hier die Top Ten der vergessenen Gegenstände im Sommer 2018:

1. Handy: Paradoxerweise kann die Mehrheit der Urlauber ihr Smartphone während der Ferien nicht aus der Hand legen; dennoch steht es an erster Stelle der zehn am häufigsten vergessenen Gegenstände.

2. Reisepass: Wenn Reisende vor dem Rückflug am Flughafen vergeblich sämtliche Koffer und Taschen nach dem Reisepass durchsucht haben, liegt dieser oftmals noch im Hotelzimmer- oder safe.

3. „Verlorene" Unterwäsche: Unterwäsche landet häufig unachtsam in den unterschiedlichsten Ecken der Hotelzimmer. Kein Wunder, dass das eine oder andere Exemplar bei der Abreise zurückbleibt und bei den Hotelmitarbeitern für ein Schmunzeln sorgt.

4. Koffer: Urlauber vergessen am vierthäufigsten einfach ihren Koffer im Hotel. Oder sie vertrauen ihrem Partner, der den Koffer sicherlich bereits in den Flughafen-Shuttle gebracht hat.

5. Kuscheltiere: Der Lieblingsteddy steht an Platz fünf der Vergessen-Rangliste.

6. Badezeug: Ein Klassiker der vergessenen Kleidungsstücke: Badebekleidung bleibt häufig beim Trocknen auf der Terrasse oder dem Balkon zurück.

7. Schlüssel: Egal ob Haus- oder Autoschlüssel – sind nicht nur im Alltag beliebte Opfer der Vergesslichkeit. Oft merken Reisende erst vor der Haustür, was ihnen fehlt.

8. Schmuck: Ringe, Halsketten, Armbänder, Uhren – die Nachttische in den Hotelzimmern sind manchmal voller Überraschungen und bieten Raum und großes Potenzial für vergessene Dinge, etwa der Verlobungsring in der Nachttischschublade...

9. Strandspielzeug: Nachdem die Kleinen unzählige Sandburgen mit Schaufel und Eimer gebaut und die Geschwister mit Wasserpistolen belästigt haben, bleiben die Utensilien häufig im Hotel zurück.

10. Sonnenbrille: Sonnenbrillen sind das zeitlose Accessoire eines jeden Sommers und zugleich das am häufigsten vergessene.