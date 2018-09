Marriott International hat es sich zum Unternehmensziel gesetzt, die Karrieremöglichkeiten für junge Menschen in Europa bis zum Jahr 2020 insgesamt zu verdoppeln. Diese Ankündigung fällt mit dem Start der jährlichen Spendenkampagne von Marriott „You Eat, We Give“ zusammen. Damit sollen heuer 400.000 Euro für Organisationen zusammenkommen, die Jugendlichen beim Einstieg in ein unabhängiges Leben unterstützen.

Seit 2015 hat Marriott International in Europa mehr als 22.000 Ausbildungsmöglichkeiten in Form von Praktikumsplätzen und Lehrstellen geschaffen. Weitere 10.000 junge Menschen haben Marriott als ihren direkten Arbeitgeber entdeckt. Das Ziel für 2020 steht im Mittelpunkt der Marriott-Initiative „World of Opportunity“, einem ehrgeizigen Programm zur Förderung von neuen Talenten in der Altersstufe der 15- bis 24-Jährigen in ganz Europa.

„Die Hotellerie bietet ungeahnte Möglichkeiten für junge Menschen. Das Programm ,World of Opportunity’ ermöglicht den Zugang zu erstklassigen Ausbildungen, zum Aufbau von Vertrauensverhältnissen und zur Vermittlung unschätzbarer Lebenskompetenzen in einem unterstützenden und dynamischen Umfeld“, sagt Amy McPherson, President & Managing Director von Marriott International, Europa. „World of Opportunity“ soll jungen Menschen die Gelegenheit bieten, sich unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund und ihren Erfahrungen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten.

Von den mehr als 22.000 bereits geschaffenen Ausbildungsmöglichkeiten entfielen 63 Prozent auf junge Menschen, die sich auf den Berufseinstieg vorbereiteten, darunter Hochschulabsolventen, die das „Voyage“-Programm von Marriott durchliefen. 37 Prozent der Ausbildungsplätze wurden von Jugendlichen genutzt, die zuvor weder erwerbstätig noch in Ausbildung waren. In beiden Fällen war das Training darauf zugeschnitten, die Ausbildungsteilnehmer mit Kernkompetenzen für den Beruf und für das Leben auszustatten.

In Zusammenarbeit mit der britischen Jungendhilfsorganisation „The Prince's Trust“ und SOS-Kinderdorf bieten die „World of Opportunity“-Kurse von Marriott wertvolle Unterstützung bei der Entwicklung jener beruflicher Fähigkeiten und Lebenskompetenzen, die jungen Erwachsenen aus schwierigen Verhältnissen den ersten Schritt in das Arbeitsleben und in die Unabhängigkeit ermöglichen sollen. Seit dem Start des „World of Opportunity“-Programms im Jahr 2012 wurden mehr als 2,1 Millionen Euro in bar, eine Million Euro in der Form von Sachspenden und über 60.000 Freiwilligenstunden an gemeinnützige Partner gespendet.