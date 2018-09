Vor dem Hintergrund der günstigen allgemeinen Wirtschaftslage und der erfolgreichen Sommersaison rechnet die Branche für 2018 mit einem Umsatzplus im Gastgewerbe von zwei Prozent. Diese Prognose spiegelt sich auch im Fairmas-Trendbarometer wider, das vielerorts ein florierendes Messegeschäft und entsprechende Zuwachsraten offenbart.

SEPTEMBER-HOCH IN BERLIN

Ausgangslage: Einzig die Berliner »Fashion Week« sorgte im Juli mancherorts für gute Nachfrage. Besser sah es im August aus, der mit einem RevPAR-Plus von 9 Prozent abschloss. Leichtathletik-EM und IFA wurden als Gründe genannt.

Fairmas-Ausblick: Das Zauberwort für den September 2018 heißt InnoTrans.Vor zwei Jahren zählte die internationale Fachmesse für Bahn-und Verkehrstechnik 137.391Besucher. Zu Monatsbeginn sorgte die Internationale Funkausstellung (IFA) überdies für gutes Geschäft. Auch wenn die Belegung geringfügig unter Vorjahresniveau erwartet wird, werden Rate und

RevPAR für eine positive Stimmung sorgen: Beide Werte sind mit einem Plus von rund 15 Prozent veranschlagt.

DÜSSELDORF: DER HERBST STARTET UNGEMÜTLICH

Ausgangslage: Die Monate Juli und August konnten sich sehen lassen: Die Düsseldorfer Hoteliers meldeten eine deutlich gestiegene Auslastung von rund sieben Prozent, die Raten bewegten sich auf dem Niveau von 2017.

Fairmas-Ausblick: Der leichte Rückgang in der Belegung (-3 Prozent) wird dem Fehlen der Schweißen & Schneiden aus dem Vorjahr zugeschrieben, die 2017 in Düsseldorf ein einmaliges Gastspiel gab. Und es fehlt ein Tag vom Caravan Salon – dieser endet bereits am 2. September. Raten und RevPAR werden für den Gesamtmonat mit einem zehnprozentigen Minus zum Vorjahr prognostiziert.

MESSE-FIEBER AM KÖLNER DOM

Ausgangslage: Im August zeigte sich die (noch vielfach) unterschätzte Wirtschaftsleistung der Gaming-Industrie, die bei der Kölner Hotellerie in Form des Gaming-Events ESL One ebenso positiv in Erinnerung bleibt wie der gesamte Monat dank eines Plus von fast 30 Prozent beim RevPAR.

Fairmas-Ausblick: Mit neuen Themen, neuem Turnus (jährlich) und neuem Termin (verkürzt) präsentiert sich die Messe Photokina. Es bleibt abzuwarten, wie gut das Konzept angenommen wird und mit welchen Werten die Hotelbranche zukünftig zu rechnen hat. Insgesamt wird der September deutlich über Vorjahresniveau erwartet.

FRANKFURT: IN WARTEPOSITION

Ausgangslage: Kaum Bewegung zum Vorjahr erlebten die Frankfurter Hoteliers im Juli und August. Beiden Monaten gemein war die etwas geringere Auslastung von ca. 4 Prozent und durchschnittliche Zimmerraten auf dem Niveau von 2017.

Fairmas-Ausblick: Und so soll sich das Geschäft nach Einschätzung der Main-Hoteliers auch im September fortsetzen – trotz der Automechanika, die 2018 die IAA ersetzt und in der Regel höhere Raten bringt. Insgesamt zeichnet sich aber eine ordentliche Gruppennachfrage ab. Für Oktober prognostiziert Fairmas eine abermals schwächere Auslastung und ein 14-prozentiges Minus beim RevPAR.

MÜNCHEN: RATEN-ACHTERBAHN

Ausgangslage: Im August wurde an der Isar mit dem Kongress für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein echter Ratentreiber erwartet – und so kam es auch. Ein fast 30-prozentiges Plus beim RevPAR stand am Ende des Monats zu Buche.

Fairmas-Ausblick: Mit der Drinktec pausiert die Weltleitmesse für Getränke und Liquid Food in diesem Jahr, sodass alle Kennzahlen im September in den roten Bereich rutschen – trotz Oktoberfest. Das Ratenniveau bleibt allerdings gerade in der zweiten Monatshälfte hoch: Eine Übernachtung in München kostet am zweiten Festwochenende durchschnittlich 315 Euro und damit 64 Prozent mehr als im Septemberdurchschnitt.

HAMBURG: STARKE MESSEN BEFLÜGELN DEN SEPTEMBER

Ausgangslage: Die Urlaubszeit und das Fehlen des G20-Gipfels aus dem Vorjahr erklärten den um 13 Prozent gefallenen RevPAR im Juli. Besser sah es an Elbe und Alster im August aus, der sich leicht über Vorjahresniveau präsentierte.

Fairmas-Ausblick: Im Messekalender für September steht die Weltleitmesse der maritimen Wirtschaft (SMM) und die Wind-

energie. Beide Events finden nur alle zwei Jahre statt, weshalb Raten und RevPAR um jeweils zwölf Prozent steigen sollen. Im Oktober wird sich das Geschäft nach Einschätzung der Hamburger Hoteliers auf Vorjahresniveau einpendeln.

Quelle: Fairmas