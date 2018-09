Der Sieg in der Kategorie „Familienfreundliches Unternehmen 2018“ in der Hotellerie geht in diesem Jahr an H-Hotels AG. Nach einer von ServiceValue bundesweit durchgeführten Kundenbefragung wurde die familiengeführte Gruppe mit dem Gold-Siegel bewertet.

Der Gold-Rang bezeichnet bundesweit die besten Unternehmen und setzt einen „Family Experience Score“ (FES) von mindestens 75 Punkten voraus. Dieser Wert bedeutet im Umkehrschluss, dass mindestens drei von vier Kunden dort eine sehr hohe Familienfreundlichkeit erfahren haben. H-Hotels.com erreichte einen „Service Experience Score“ von 76,4 Punkten und ist somit Branchensieger. Neben der Bewertung der Mitarbeiterfreundlichkeit in Bezug auf Kinder und Familien sind weitere der insgesamt acht Kriterien unter anderem das Preis-Leistungsverhältnis sowie die Einhaltung getroffener Aussagen und Versprechen gegenüber der Zielgruppe.

Der Sieger der Hotelbranche ist bestens auf Familien eingerichtet. Bereits die Website der Gruppe bietet neben preislich attraktiven Familienangeboten nützliche Tipps für das gemeinsame Verreisen sowie Empfehlungen für familienfreundliche Destinationen und dortige Aktivitäten. In den Häusern der H-Hotels.com warten dann unter anderem großzügig gestaltete Zimmer, spezielles Unterhaltungsprogramm sowie Kindermenüs auf die Kleinen. Des Weiteren sind die Mitarbeiter auf die Bedürfnisse und den Umgang mit dieser Zielgruppe geschult.

Knapp hinter H-Hotels.com und ebenfalls mit Gold prämiert wurden Novotel und die Meininger Hotels. Mit Silver wurde Park Inn vor Mercure ausgezeichnet, Best Western erhielt das Bronze-Siegel.

Im Rahmen der deutschlandweiten Untersuchung „Familienfreundliche Unternehmen“ stellt ServiceValue bereits im sechsten Jahr die Familienfreundlichkeit von Unternehmen auf den Prüfstand. Die Studie wird von der Goethe-Universität Frankfurt, vertreten durch Herrn Prof. Dr. van Dick, Institut für Psychologie, wissenschaftlich begleitet. Gut 50.000 Kundenurteile wurden bei der Online-Umfrage berücksichtig. Insgesamt wurden 477 Marken in 64 Branchen bewertet.