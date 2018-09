Startschuss für die neue Marke Sure Hotel by Best Western in Deutschland: Das Sure Hotel by Best Western Ratingen ist das erste Haus, das sich der neuen Marke von Best Western Hotels & Resorts angeschlossen hat.

Das Drei-Sterne-Hotel liegt im historischen Zentrum der Stadt Ratingen und wurde von der E&B Hotel Betriebs GmbH im vergangenen Jahr übernommen und umfassend renoviert. Das individuelle Stadthotel ist das zweite Haus der E&B Hotel Betriebs GmbH in Ratingen. Bereits seit 2013 betreibt Geschäftsführer Pascal Eleftheriadis in Ratingen das Hotel Breitbach, das seit 2015 als Best Western Hotel Breitbach geführt wird. Für sein zweites Hotel in der Stadt ist Sure Hotel by Best Western die passende Marke. „Mit den vielseitigen Dienstleistungen und Services von Best Western sind wir sehr zufrieden. Daher wollten wir auch unser zweites Haus in Ratingen der Gruppe anschließen. Um einen direkten Wettbewerb der beiden Häuser zu vermeiden, haben wir uns in diesem Fall für die Marke Sure Hotel entschieden. So treten die beiden Häuser unabhängig voneinander auf dem Markt auf und erhalten gleichzeitig die vielfältigen Vorteile der Gruppe“, begründet Eleftheriadis die Entscheidung.

Die Marke Sure Hotel by Best Western wurde als neue Marke vor knapp zwei Jahren von Best Western Hotels & Resorts in Nordamerika gelauncht.