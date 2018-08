Die Hotelbau-Pipeline in Europa ist so prall gefüllt wie nie zuvor, das geht aus einer Studie des Beratungsunternehmens Lodging Econometrics hervor. In der zweiten Jahreshälfte 2018 stehen 1388 Projekte vor der Fertigstellung, im ersten Halbjahr eröffneten im Vergleich zum Vorjahr 38 Prozent mehr Hotels.

Wie Lodging Econometrics berichtet, gab es seit Beginn ihrer Aufzeichnungen in 2007 noch nie so viele Hotelbauprojekte wie jetzt. 219.251 Zimmer befinden sich derzeit in Europa im Bau – 18 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. 693 Hotels befinden sich im Bau, bei 403 steht der Spatenstich innerhalb der nächsten zwölf Monate an und 292 Projekte befinden sich in der anfänglichen Planung.

Zu den Spitzenländern der Bau-Pipeline zählt laut Lodging Econometrics Deutschland mit 47.155 geplanten Zimmern, gefolgt von Großbritannien mit 36.487 Zimmern und Frankreich mit 15.198 Zimmern. Die meisten Projekte werden dabei von Accorhotels realisiert (220 Hotels / 28.281 Zimmer). Insbesondere die Marke ibis steht im Fokus. Marriott International plant 29.740 neue Zimmer. Moxy, Courtyard by Marriott und die Autograph Collection sollen dabei weiter wachsen. Hilton Worldwide plant mit den Marken Hampton Inn, Hilton Garden Inn und Double Tree by Hilton insgesamt 26.114 neue Zimmer in Europa.