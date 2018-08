Immobilien-Zuwachs bei 12.18. Investment Management: Das Unternehmen hat das Traditionshotel Stadt Hamburg in Westerland (Sylt) gekauft. Das Haus war seit nicht weniger als 100 Jahren in Familienbesitz gewesen.

Nun hat sich das Eigentümerehepaar Hentzschel dazu entschieden, das Haus zu verkaufen. Ein Lösungsweg, der in den kommenden Jahren immer häufiger gewählt werden könnte, wie Sie auch in der September-Ausgabe von Top hotel lesen.

Insgesamt hat der Düsseldorfer Investor und Projektentwickler nunmehr 17 Objekte in seinem Portfolio. Erst vor kurzem hatte das Seven Pines Resort Ibiza eröffnet. Wie üblich wurde nun auch bei der neuen Immobilie zwar Stillschweigen über den Kaufpreis vereinbart. Die Verantwortlichen teilen aber bereits jetzt mit, dass die rund 100 Mitarbeiter des Hauses mit 70 Zimmern übernommen werden. Der langjährige Hoteldirektor Hanns-Christian Wirsich wird das Fünf-Sterne-Hotel weiterhin führen. Zum 1. September erfolgt die operative Übernahme des Betriebs, der ohne Unterbrechung fortgesetzt wird. Umfangreiche Renovierungen des 1869 erbauten Hotels sind angesichts des guten Gebäudezustands laut den Verantwortlichen nicht vonnöten. Lediglich der Eingangsbereich wird behutsam umgestaltet und soll künftig heller und offener anmuten. Im mit 16 Gault Millau-Punkten ausgezeichneten Restaurant „Hardy’s Bar & Restaurant“ genießen die Gäste auch weiterhin mediterrane Küche im „Casual Fine Dining“-Stil sowie Cocktailkreationen. Der hoteleigene Weinkeller beherbergt zudem mehr als 400 Weine und das asiatisch gestaltete Qiara Spa lädt auch in Zukunft zum Entspannen auf 500 Quadratmetern ein. Neben Indoorpool mit Gegenstromanlage, Tauchbecken und Ruheräumen verfügt es über eine finnische Sauna, ein Dampfbad und einen Fitnessraum. Das Hotel Stadt Hamburg eignet sich zudem als komfortable Veranstaltungslocation für private und geschäftliche Anlässe.

Jörg Lindner und Kai Richter, geschäftsführende Gesellschafter von 12.18. Investment Management, begründen die Übernahme wie folgt: „Alle 12.18.-Objekte zeichnen sich durch ihren einzigartigen Charakter aus. Das Hotel Stadt Hamburg als erstklassiges Haus mit elegantem Flair reiht sich perfekt in unser Portfolio ein“, so Kai Richter. „Wir versprechen uns zudem Synergieeffekte mit dem im Juni wiedereröffneten Alten Gasthof in List“, ergänzt Jörg Lindner.

Das sagen die scheidenden Inhaber:

Auch das ehemalige Eigentümerehepaar Hentzschel zeigte sich nach der Übernahme zufrieden: „12.18. beweist mit seinen vielfach ausgezeichneten Projekten Geschmack und unternehmerisches Geschick. Wir sind daher überzeugt, den richtigen Nachfolger für unser traditionsreiches Haus gefunden zu haben.“ Sie sagen aber auch: "Wir haben es uns nicht leicht gemacht, die Entscheidung zu treffen, das Hotel nach 100 Jahren im Familienbesitz zu verkaufen. Unser Sohn Alexander wäre geeignet gewesen, das Haus weiter zu führen, aber die Zeiten sind lange vorbei, als man den Kindern vorschrieb, welchen Beruf sie ergreifen sollen. Seine Interessen liegen auf anderen Gebieten, sein Job macht ihm Spaß, und er ist erfolgreich. Bei der Wahl des richtigen Nachfolgers kam es uns darauf an, jemanden zu finden, der das Hotel in unserem Sinne weiterführen will und gleichzeitig die nötige Professionalität mitbringt."