Im Herzen von Palma de Mallorca ist das Boutiquehotel Es Príncep an den Start gegangen. Von dem Stadthotel aus haben die Gäste einen offenen Blick auf das Meer – was an dieser Stelle einzigartig ist.

Seine 68 stylischen Zimmer spiegeln das mallorquinische Flair wider. Highlight des lichtdurchfluteten Hotels sind die im obersten Stock angeordneten 55 Quadratmeter großen Suiten mit Blick auf die Bucht von Palma. Damit sich das Gebäude gut in die Umgebung einfügt, haben die Verantwortlichen eine säulenartige Fassade geschaffen, die an die typischen Stadtpaläste Palmas erinnern soll.

Zudem bietet das Haus eine 800 Quadratmeter große Dachterrasse. Auch Bar und Pool befinden sich dort. Im Restaurant Mura werden die Gerichte aus frischen, einheimischen Erzeugnissen zubereitet. Im über die Grenzen des Hotels hinaus bekannten Restaurant Bala Roja lebt zudem der mallorquinische Sternekoch Andreu Genestra seine Liebe zur lokalen Küche aus. Wellness und Beauty auf hohem Niveau finden die Gäste im Coco‘s, der hoteleigenen und luxuriösen Spa-Oase samt 18 Meter langem Indoorpool, türkischem Bad und Whirlpool.