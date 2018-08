© The Chedi Luštica Bay

Nach über zwei Monaten Planung hat das The Chedi Luštica Bay in Montenegro sein Grand Opening gefeiert. 1.500 geladene Gäste bestaunten nicht nur Artisten und ein Feuerwerk, sondern noch viel mehr.

Die gesamte Promenade vor dem Hotel diente als Schauplatz vor der eigentlichen Bühne. Künstler und Akrobaten, elektronische Beats und Opernmusik, DJs und ein Feuerwerk sorgten für den feierlichen Rahmen in einzigartiger Kulisse. Denn das Land und das Meer rund um das Resort gelten als herausragend schön.

Das The Chedi ist zudem das erste Resort des neu konzipierten Wohn- und Ferienortes Luštica Bay. Neben mehreren weiteren Hotels entstehen dort zwei Yachthäfen, ein 18-Loch-Golfplatz sowie eine Vielfalt an Gastronomie-, Konferenz- und Shoppingangeboten, Wellness- und Freizeiteinrichtungen. Die Bewohner und Gäste können auf fast 700 Hektar Fläche am Leben rund um Ortskern, Promenade und Marina teilhaben. Bei der Entwicklung des Ortes lag besonderes Augenmerk auf der großzügigen Flächenaufteilung und der nachhaltigen Bauweise mit lokalen, umweltfreundlichen Materialien. Luštica Bay wird damit laut den Verantwortlichen das erste öko-zertifizierte Projekt des Landes sein.