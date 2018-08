Acht neue und aufregende Konzepte gehören jetzt zum Portfolio der Design Hotels. Von Europa bis Afrika sind außergewöhnliche Häuser dabei – davon vier in Griechenland.

Jüngst in der griechischen Hauptstadt Athen eröffnet liegt das neomodernistisches Bauwerk des Perianth Hotel in der Nähe vieler bekannter Sehenswürdigkeiten. Der Fokus richtet sich auf zeitgenössische griechische Kunst sowie Design, eine Vielzahl lokaler Künstler sowie die pulsierende Kulturszene der Stadt treffen sich hier. Ein kurzer Abstecher nach Santorin führt in das idyllische Istoria Hotel. Hier, an der schwarzen von Vulkanen geprägten südlichen Ostküste der Insel, steht noch eine Welt der Einfachheit und ländlichen Ruhe im Mittelpunkt.

Ebenso auf Santorin, diesmal an der Nordwestküste, thront das Vora Hotel inmitten einer atemberaubenden Klippenlandschaft. Die griechischen Designexperten von K-Studio (unter anderem auch Perianth Hotel und Scorpios auf Mykonos) haben den traditionellen Stil und die Ästhetik der Kykladen genutzt, um die felsige, schroffe Umgebung aufzuweichen. Neu ist auch das Olea All Suite Hotel & Spa, nahe des Hafen von Zakynthos. Inmitten der 93 luxuriösen Suiten durchquert eine sich schlängelnde, flussartige 4.000 Quadratmeter große Wasserlandschaft das Anwesen.

Zum Portfolio der Design Hotels gehört nun auch ein Haus in der Hochschulstadt Göttingen. Das neu eröffnete Hotel Freigeist Göttingen ist das Herz eines neuen Stadtteils und bietet einen Treffpunkt für Künstler, Weltreisende und Studenten.

Was ehemals ein Käse-, Pelz- und Lederhandelsunternehmen war, ist heute das neu gestaltete Hotel Spedition im Schweizer Thun. Das Gebäude des 15-Zimmer-Hotels ist mehr als 100 Jahre alt und wurde im Stil einer Patriziervilla errichtet. Auch ein Haus in Zentralafrika gehört nun zu den Design Hotels: In Gigiri, einem grünen Wohnviertel im Norden der kenianischen Hauptstadt Nairobi, befindet sich das Trademark Hotel. An einem der schönsten Strände der Welt liegt das Zuri Zanzibar, dem ersten Mitglied von Design Hotels auf dem tansanischen Archipel. Inmitten von üppigem Grün liegen 55 Villen und Bungalows.