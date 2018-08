Das elfte Haus der Economy-Design-Hotelgruppe wird in zwei Jahren direkt neben der Beethovenhalle in Bonn an den Start gehen. Laut CEO Marco Nussbaum wird prizeotel hierbei erstmalig ein individuell auf Bonn bezogenes Drei-Sterne-Konzept entwickeln.

Das 210-Zimmer-Hotel in bester Lage am Erzbergerufer wird wieder vom New Yorker Star-Designer Karim Rashid gestaltet werden und auch der Bauprojektentwickler Landmarken AG ist erneut Partner von prizeotel. Nachdem diese gemeinsam mit kadawittfeldarchitektur den städtischen Investorenwettbewerb gewonnen hatte, verkündeten prizeotel Geschäftsführer Connor Ryterski und Landmarken AG Vorstand Jens Kreiterling heute die Unterzeichnung des Mietvertrags.

Mit dem neuen Standort mit Blick auf den Rhein soll laut Marco Nussbaum erstmalig ein individuell auf Bonn bezogenes Drei-Sterne-Konzept entwickelt werden, das die Inhalte des Landmarken-Wettbewerbsentwurfs aufnimmt. Mit einer Sky-Bar erweitert die innovative und designorientierte Economy-Hotel Marke darüber hinaus ihr Hotelprodukt um einen spannenden Baustein, der die Lage des Hauses perfekt aufgreift, tolle Blicke auf Rhein freigibt und sich nach Nussbaums Aussage zu einem Hot-Spot der Stadt entwickeln wird.

prizeotel Geschäftsführer Connor Ryterski: „In den Neubau integriert wird auch eine Tiefgarage, sodass die lästige Parkplatzsuche entfällt. Aber schlussendlich ist die Lage eines Hotels einer der wichtigsten Faktoren überhaupt. Und da liegt das prizeotel Bonn-City ganz weit vorn. In wenigen Tagen, voraussichtlich in der zweiten Septemberwoche, wird die Baustelle für das Hotelprojekt eingerichtet. Bis zum Winter sollen die Abbrucharbeiten andauern.« Die Genehmigung sei hierfür mittlerweile erteilt worden, der Baubeginn ist für den Frühling geplant.