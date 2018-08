Der Food-Experte Pierre Nierhaus lädt wieder einmal zu einer Gastroexpedition. Von 6. bis 9. November 2018 können Interessierte einen intensiven Einblick in die asiatische Küche gewinnen. Dafür geht es gemeinsam mit dem Trend-Profi nach Bangkok.

Dort sind alle asiatischen Küchen heimisch: indisch, chinesisch, japanisch und natürlich thai cuisine. Deshalb bekommen die Teilnehmer einen Überblick über den gesamten asiatischen Markt. Unter die Lupe genommen werden sowohl edle, als auch schrille und ausgeflippte Konzepte mit spektakulären Inszenierungen.

Gemeinsam sehen sich die Interessierten an, was die Food & Beverage- und Hospitality-Szene in Chicago zu bieten hat, lernen boomende Casual und fast Casual-Konzepte kennen, sehen Shopping und Gastronomie in perfekter Verbindung, probieren die Fusion Cuisine aus, begutachten Neuinterpretationen der Asian-Kitchen sowie Sukhumvit Soi 11 und 13 und lernen über den neuen Gasto-Trend Brot. Zudem werden kurz vor der Reise die wichtigsten gastronomischen Neuzugänge und innovativen Konzepte zum Programm hinzugefügt. Und auch die relevanten Klassiker kommen nicht zu kurz. Alle Infos und Anmeldung hier.