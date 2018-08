Drei Großveranstaltungen lassen in Berlin im September die durchschnittlichen Hotelpreise teils um mehr als das Doppelte steigen. Den Anfang macht die Internationale Funkausstellung (IFA).

Nach Informationen von Check24 szeigen zur IFA die durchschnittlichen Zimmerpreise im gesamten Stadtgebiet bis zu 36 Prozent über das Monatsmittel. Im Umkreis von zwei Kilometern zur Messe kostet die günstigste Übernachtung im Doppelzimmer 143 Euro.

Etwas stärker wirkt sich der Berlin-Marathon aus: Hier erhöhen sich die Übernachtungspreise im Schnitt um 42 Prozent. Fußläufig zur Startlinie sind aktuell zwar noch viele Hotels verfügbar, für das günstigste Doppelzimmer werden aber bereits 161 Euro fällig.

Den stärksten Preisanstieg gibt es während der alle zwei Jahre stattfindenden InnoTrans, der internationalen Fachmesse für Bahn- und Verkehrstechnik. Unterkünfte in Berlin verlangen am Eröffnungstag im Schnitt 285 Euro für eine Übernachtung und damit mehr als doppelt so viel wie im Septemberdurchschnitt. Dieser ist aufgrund der anderen Großveranstaltungen ohnehin deutlich höher als in anderen Monaten.

Quelle: Check24