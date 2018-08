Im Dezember kündigte Dormero das erste Hotel in Zusammenarbeit mit Altay Karakaya von der RoKi Grundstücksverwaltungs GmbH in Darmstadt an. Jetzt folgt das zweite Projekt in Offenbach. Die Verantwortlichen sagen bereits jetzt: Es soll nicht die letzte gemeinsame Aktion bleiben.

Manuela Halm, COO der Dormero Hotel AG, verrät: „Wir werden versuchen, in Offenbach weiter den Hessischen Markt zu erobern“. Die Zusammenarbeit mit Altay Karakaya stehe erst am Anfang, weitere Hotels in Hessen seien geplant.

Das Dormero Hotel Offenbach an der Sprendlinger Landstraße wird nach Fertigstellung 2020 mehr als 150 Zimmer, Tagungsräume sowie einen Fitness- und Wellnessbereich verfügen. Auch eine Sonderbar sowie eines der Dormero-Restaurantkonzepte sollen realsisiert werden.