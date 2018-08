Zwei Menschen sind in der vergangenen Woche aus bislang ungeklärter Ursache in einem Hotel in Ägypten ums Leben gekommen. Reiseveranstalter Thomas Cook hat nun angeboten, die Gäste des betroffenen Steigenberger Aqua Magic in anderen Häusern unterzubringen.

Ganz geklärt scheint die Sache noch immer nicht. Am Dienstag starben ein Mann und seine Frau kurz nacheinander. Angeblich – so wird das ägyptische Tourismusministerium in mehreren Medienberichten zitiert – sei der 69-Jährige an einem Herzinfarkt gestorben, seine Frau vier Stunden später durch den Schock, den sie nach dem Tod ihres Mannes erlitten habe. In den Medien hatte es aber auch Spekulationen über eine mögliche Kohlenmonoxid-Vergiftung der beiden in dem Hotel gegeben, diese wurden von den ägyptischen Behören heute in einem offiziellen Statement falsifiziert, auch ein Gewaltverbrechen sei demnach ausgeschlossen. „Die Todesursache ist noch immer unklar“, betont auch eine Sprecherin des Cook-Konzerns.

Der Reiseveranstalter Thomas Cook nimmt den Vorfall trotz aller Spekulationen sehr ernst, insbesondere nachdem man Informationen über weitere erkrankte Gäste erhalten habe: „Da für uns die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste höchste Priorität hat, haben wir uns als Vorsichtsmaßnahme dazu entschieden, vorerst keine Gäste mehr im Steigenberger Aqua Magic Hotel unterzubringen“, so die Sprecherin. „Wir werden unseren Gästen alternative Unterkünfte in Hurghada oder auch die Option, vorzeitig nach Hause zu reisen, anbieten.“

„Wir sind tief betroffen über den Tod der beiden Gäste im Aqua Magic Hotel. All unsere Gedanken sind bei den Familie. Sowohl vor Ort, in Hurghada als auch in der Firmenzentrale in Frankfurt unternehmen wir alles Menschenmögliche, um die Behörden, den Reiseveranstalter und den Franchise-Partner bei der Aufklärung und vor allem bei der Betreuung der Gäste zu unterstützen“, erklärt auch Sven Hirschler, Pressesprecher der Deutschen Hospitality, zu der Steigenberger gehört. Man habe umgehend ein eigenes Team nach Hurghada geschickt, das gemeinsam mit Behörden ermitteln soll. Ein hochrangiger Manager der Gruppe sei eigens aus Deutschland nach Ägypten geflogen, um vor Ort für uns zusätzlich die Familie, die Behörden und den Franchise-Partner zu unterstützen.