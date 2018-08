Das Stanley Hotel im US-Bundesstaat Colorado hat unlängst einen ungebetenen Gast empfangen. Ein Braunbär verlief sich in die Lobby des Hotels, das inmitten mehrerer Nationalparks liegt.

Um drei Uhr in der Nacht hatte sich der ausgewachsene Bär in der Lobby des Hotels, das übrigens als Inspiration für Stephen Kings Grusel-Roman "The Shining" diente, getummelt. Seelenruhig inspiziert er das Zimmer und testet die Standfestigkeit der Möbel.

Für immer festgehalten wurde der nächtliche Besuch per Video, das ein Mitarbeiter des Hotels auf Facebook postete. Der Beitrag mit dem Kommentar "Ein später Gast aus der Wildnis. Heute machen wir mal eine Ausnahme, was das Verbot auf Möbel zu springen angeht", hat mittlerweile rund 1,3 Millionen Aufrufe. Viele Leser hatten sich von dem Facebook-Posting zu amüsierten Kommentaren hinreißen lassen - insgesamt rund 2.900 an der Zahl. Offenbar fand der Bär am Ende selbst den Weg zurück ins Freie.