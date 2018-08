Das Luxushotel von GM Thomas Lenz, einem Mitbegründer der Initiative Fair Job Hotels, wurde in dieser Woche eine Auszeichnung für besonderes Engagement in der Berufsausbildung zuteil.

Hoteldirektor Thomas Lenz und Maria Völcker, stellvertretende Hoteldirektorin sowie Leiterin Personal und Training des Resorts, nahmen den Award von Lars Schöning, Hauptgeschäftsführer der IHK zu Lübeck, und Sebastian Grothkopp, stellvertretender Leiter des IHK-Geschäftsbereichs Aus- und Weiterbildung, entgegen. „Im A-ROSA Travemünde bilden wir seit 13 Jahren Azubis in mittlerweile elf Berufen – von Hotelfach bis Floristik – aus. Für uns ist das eine Investition in die Zukunft unserer Jugend und unseres Hauses. Wir sind sehr stolz, für unser Engagement im Bereich der Nachwuchsförderung nun von der IHK ausgezeichnet zu werden“, freut sich Thomas Lenz.

Lars Schöning ergänzt: „Das A-ROSA Travemünde haben wir für den Award ausgewählt, da es vorbildliche Maßnahmen in der Berufsausbildung ergreift. So ist das Resort unter anderem beispielgebend mit seinem Engagement an Schulen. Es ist regelmäßig auf Jobmessen vertreten und bietet Praktika für Interessenten an. Zudem konnte das Hotel bereits einen Landesbesten bei der Abschlussprüfung zum Sport- und Fitnesskaufmann unter seinen Auszubildenden verzeichnen.“

Der Ausbildungs-Award der IHK zu Lübeck geht jährlich an eine handverlesene Auswahl an Betrieben, die sich durch ausgezeichnete und kontinuierliche Leistungen in der Berufsausbildung verdient machen.