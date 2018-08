Das „Time Magazine“ hat seine diesjährige redaktionelle Bestenliste unter dem Titel „World’s Greatest Places“ veröffentlicht. Neben Museen, Naturdenkmälern, Brücken und sogar einem Unterwasser-Museum hat es auch die Elbphilharmonie in Hamburg eineinhalb Jahre nach ihrer spektakulären Eröffnung auf die Liste der 100 großartigsten Orte der Welt geschafft.

Die Elbphilharmonie ist das Wahrzeichen der Musikmetropole Hamburg. Auch international bleibt diese Erfolgsgeschichte nicht unbemerkt, so hat nun das renommierte US-Magazin TIME die Elbphilharmonie aus über 1.200 Nominierten ausgewählt und zählt Hamburgs Konzerthaus zu ihren „World’s Greatest Places 2018“. Neben dem Tivoli Garden in Kopenhagen, Dänemark, und der Golden Bridge in Ba Na Hills, Vietnam, ist die Elbphilharmonie in der Kategorie „To Visit“ in prominenter Gesellschaft.

Allerdings schaffte es The Westin Hamburg in der Elbphilharmonie nicht in die Kategorie „To Stay“. Hier sind nebem Kreuzfahrtschiffen, Eishotels oder Palästen auch Häuser wie das Raffles Warschau oder Giraffe Manor in Kenia vertreten. Daneben zählen zu den „World´s Greates Places To Stay“ das Viceroy Los Cabos in Mexico, das Conrad Maldives Rangali Island oder das COO Boutique Hostel & Sociatel in Singapur. Auch das erst in diesem Jahr eröffnete Amanyangyun (wir berichteten) in Shangai hat es auf die Liste geschafft.

Die Nominierungen wurden von Reportern, Redakteuren und Branchenexperten aus aller Welt zusammengetragen. Intern wurden die Einreichungen anhand verschiedener Schlüsselqualifikation bewertet – dabei wurde primär die Qualität, die Einzigartigkeit, sowie die Medienpräsenz des letzten Jahres untersucht. Die insgesamt 100 großartigsten Orte der Welt wurden in den Kategorien Kreuzfahrtschiffe, Restaurants, Bars, Hotels sowie Sehenswürdigkeiten ausgewählt. Die komplette Aufstellung findet sich hier www.time.com.