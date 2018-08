Am 1. Oktober geht das HARBR.hotel in Konstanz vom Anker. Es steht ganz im Zeichen eines schützenden Hafens, in dem die Gäste ankommen und Ruhe finden können.

"Ankommen. Festmachen. Loslassen. Für eine Nacht. Oder mehr. Für Wochen. Oder länger. Willkommen im neuen Heimathafen. Willkommen am schönsten Ankerplatz von Konstanz!" – so wirbt das Team des HARBR.hotel Konstanz auf seiner Homepage. Aktuell kümmert sich das Personal um den Feinschliff im HARBR. Hotel Konstanz, einem fünfgeschossigen Business-Class-Hotel mit 72 klassischen Hotelzimmern in den Kategorien Relax (54 Zimmer), Easy (14 Einzelzimmer), Comfort (vier Zimmer) sowie vier Studios mit Pantryküche. Die Studios werden später entweder als klassische Suite, als Besprechungsraum oder als Apartment für Gäste, die länger bleiben und sich selbst versorgen wollen, vermietet.

HARBR. hotel & boardinghouse ist ein noch junges Hotelkonzept, das Gästen viel Unabhängigkeit und Individualität ermöglichen soll. Der Name HARBR. leitet sich vom englischen Begriff für Hafen (harbour) ab und steht für den Anspruch, Gästen einen Heimathafen zu bieten, an dem sie ankommen und sich wohlfühlen können. Das erste HARBR. boardinghouse wurde im September 2016 in Ludwigsburg eröffnet, ein weiteres HARBR. hotel entsteht zurzeit in Heilbronn. Weitere Standorte sollen folgen.

In Konstanz hat das Ludwigsburger Unternehmen DQuadrat Real Estate das Bauprojekt entwickelt, die Tochtergesellschaft DQuadrat Living GmbH wird das Hotel betreiben. Bauherr ist die Hotel Konstanz Besitz GmbH. Sämtliche Bauarbeiten wurden an das Bauunternehmen Georg Reisch vergeben.