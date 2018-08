Der allgemein als „Pepper“ bekannte humanoide Roboter ist die jüngste Neueinstellung von TUI Nordic. Als „Pepper 2E“ wird er als Roboterassistent arbeiten und dem neuem Data Analytics and Machine Learning-Team von TUI Nordics angehören. TUI ist der weltweit erste Reisekonzern, der Robotik auf diese Art und Weise integriert.

„Automatisierung, Künstliche Intelligenz und Robotik sind für TUI wesentliche Elemente unserer Zukunft. Einige der besten Experten in diesem Bereich sind bereits bei uns, und ich bin sehr gespannt, wie sich ,Pepper 2E’ in unser Team einbringen wird. Und vor allem hoffe ich, dass er bei all unseren Kollegen bei TUI Nordic Neugier und Engagement weckt,“ erklärt Alexander Huber, Managing Director von TUI Nordic.

Pepper nahm seine Arbeit am 14. August auf und wird vor allem im Stockholmer Büro von TUI tätig sein. Der humanoide Roboter hat eine detaillierte Stellenbeschreibung und wird wie jeder andere TUI Mitarbeiter anhand der Erreichung seiner „persönlichen“ Ziele beurteilt. Zu den Aufgaben des Roboterassistenten gehört es unter anderem, Besuchern wie auch Kollegen und externen Kunden bei Alltagsfragen und –problemen zu helfen.

„Als TUI Group gestalten wir die Zukunft des Reisens in den unterschiedlichsten Bereichen. Mitarbeiter wie ,Pepper 2E’ können unsere Teams hierbei unterstützen. Gleichzeitig vermitteln sie allen Mitarbeitern einen Eindruck davon, wie die Arbeit der Zukunft aussehen kann. Die ‚Einstellung‘ von Pepper 2E steht für Neugierde auf die Zukunft und Offenheit für neue Technologien. Das sind wichtige Voraussetzungen für das Gelingen der digitalen Transformation der TUI“, sagt Dr. Elke Eller, Vorstandsmitglied Personal der TUI Group.

Als richtiger TUI-Mitarbeiter wird „Pepper 2E“ die üblichen Onboarding-Schritte durchlaufen. Er hat einen Vorgesetzten, an den er berichtet, und gehört einem Team an, das ihn in seinen Arbeitsalltag integriert. Er wird in den ersten Monaten im Büro eingearbeitet und das Unternehmen und seine neuen menschlichen Kollegen kennenlernen.