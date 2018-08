Der Apartmentsektor in Deutschland boomt – das ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Auch weiterhin zeichnet sich ab: Es wird immer mehr Serviced Apartments in deutschen Städten geben.

„In Frankfurt und München vollzieht sich das größte Wachstum“, weiß Anett Gregorius, Gründerin und Inhaberin von Apartmentservice. Zudem stehe der Markt hierzulande aktuell vor einem seiner größten Entwicklungsschritte in der Geschichte: dem Eintritt und Rollout neuer internationaler Serviced-Apartment-Brands, insbesondere durch den Markteintritt von Saco und Staycity aus Großbritannien bzw. Irland. „Hier steht Berlin im Fokus,“ ergänzt Anett Gregorius; internationale Marken wollen zuerst in der deutschen Hauptstadt präsent sein“. Entsprechend sehen Experten Deutschland nach den britischen Nachbarn auf Platz zwei der aktuellen Expansionspläne nationaler und internationaler Player. Das zeigt auch die Projektliste des Beratungsunternehmens im aktuellen Marktreport.

2017 hat Brookfield das britische Unternehmen Saco gekauft. Für rund 483 Millionen Euro hatte sich der amerikanische Investmentriese für einen ausgewiesenen Serviced-Apartment-Player entschieden. „Serviced Apartments bieten für uns ein attraktives Investitionsfeld, weil sie eine zeitgemäße Antwort auf die Hotellerie sind und der Sektor seit Jahren mit starken Wachstumszahlen aufwarten kann“, erklärte Lauren Okada, Vice President, Brookfield Property Group, erst im Juli bei einer Fachtagung in London. Ein Saco-Haus unter der Designmarke The Locke wird gerade in Berlin entwickelt. München, Frankfurt und Hamburg sind bereits in der Planung.

Und auch Staycity feiert 2019 sein Debüt in Deutschland mit dem ersten Haus der brandneuen Marke Wilde in Berlin. Weitere geplante Häuser in Deutschland werden demnächst angekündigt. Und so kommt z. B. auch der Immobilienexperte Catella in einer aktuellen Studie zu dem Schluss, dass sich Deutschland nach Großbritannien aktuell auf Rang zwei der aktuellen Expansionspläne nationaler und internationaler Player befindet – vor allem in den klassischen A-Standorten durch die vorhandenen modernen Arbeitsmarktstrukturen und die internationale Anbindung. „Frankfurt am Main ist für uns mit Blick auf den geplanten Brexit oder die Ausweisung neuer attraktiver Bauflächen wie im Europaviertel der derzeit dynamischste Standort in Deutschland“, erklärt Anett Gregorius von Apartmentservice. „Der nachhaltigste wiederum ist München. Seit Jahren gibt es hier trotz stetigem Apartmentwachstum eine konstante Nachfrage und Auslastung bei stabil hohen Preisen. Neue Objekte absorbiert der Markt organisch“, so die Berliner Serviced-Apartment-Expertin.

Bei den B-Standorten gäbe es hingegen einen Fokus auf vereinzelte Städte, was zu einer schnellen Sättigung vor Ort führen könnte. „So sind beispielsweise in Freiburg, Braunschweig oder Essen bereits einige neue Projekte in der Pipeline, die dann für die Größe des Standortes auch ausreichend sind.“ Ob wohnwirtschaftlich oder gewerblich – die Markenwelt ist hinsichtlich des Grades der Ausstattungsqualität, des Services und der Aufenthaltsdauer vielfältig geworden. Das zeigt auch das marktbeschreibende Cluster von Apartmentservice im Marktreport 2018. Bis 2020 hat Apartmentservice hier auf der Basis von exklusiven Projektlisten die Eröffnung von weiteren 13.900 Einheiten erfasst – das entspricht einem Marktwachstum von rund 42 %. Ein Motor des Wachstums liegt in der Ausweitung der Zielgruppen, verbunden mit dem Trend zu Mikroapartmentlösungen, Mischkonzepten und Quartiersbildungen. „Es wird sich zeigen, wie nachhaltig diese Trends und Angebotsausprägungen sind. In jedem Fall werden die neuen Konzepte internationaler Brands den Markt noch einmal entscheidend verändern“, ist Anett Gregorius überzeugt.