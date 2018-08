Wie angekündigt, hat Marriott International drei seiner Treurprogramme zusammengelegt – Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards und Starwood Preferred Guest (SPG). Davon sollen die Gäste ab sofort profitieren.

Für die mehr als 110 Millionen Mitglieder der Treueprogramme von Marriott International bieten die Loyalitäts-Programme ab sofort ein einheitliches Vorteilsportfolio mit gemeinsamem Punkte- bzw. Währungssystem. Das so geschaffene Treueprogramm umfasst 29 Marken und mehr als 6.700 Hotels in 130 Ländern und Regionen. Mitglieder können Punkte nun über das gesamte Loyalty-Portfolio hinweg sammeln und einlösen; außerdem soll durch die Einführung neuer Elite-Stufen ein schnellerer Aufstieg zum Elite-Status möglich sein.

Mitglieder können ihre separaten Programmkonten nun auf Marriott.com oder SPG.com zusammenführen. Sie erhalten laut Marriott von nun an durchschnittlich um die 20 Prozent mehr Punkte pro ausgegebenen US-Dollar. Zudem wird ihr Elite-Status in allen Hotels auf einheitliche Weise anerkannt. Darüber hinaus können Mitglieder Aufenthalte im gesamten Portfolio auf Marriott.com, SPG.com und den Marriott- und SPG-Apps buchen oder sich dazu an die Kundenbetreuungszentren wenden.

„Für unsere treuen Mitglieder sind dies aufregende Zeiten mit zahllosen Inspirationen für weltweite Reisen, für Entdeckungen und zum Sammeln unvergesslicher Erinnerungen“, sagte David Flueck, Senior Vice President, Global Loyalty, Marriott International. „Wir haben die Stärke von Marriott Rewards rund um das Sammeln und Einlösen von Bonuspunkten mit den Elite-Vorteilen von SPG kombiniert und eines der weltweit vielfältigsten Reisetreueprogramme mit einem außergewöhnlichen, globalen Hotelportfolio geschaffen – von Overwater Bungalows über Ski-Resorts bis hin zu urbanen Kultdestinationen.“

Wenn Mitglieder ihre Konten im Rahmen der Kombination der Programme und Währungen zusammenführen, fließen auch ihre Punkteguthaben zusammen. Ein Verschieben von Punkten zwischen den einzelnen Programmen wird fortan nicht mehr nötig sein. Für SPG-Mitglieder bedeutet dies, dass sich ihr SPG-Punkteguthaben verdreifacht. Alle Mitglieder werden jetzt bei allen Marken pro bezahlten US-Dollar mit 10 Punkten belohnt. Ausgenommen davon sind die Marken Residence Inn, TownePlace Suites und Element, bei denen die Mitglieder für jeden bezahlten Dollar fünf Punkte erhalten und Marriott Executive Apartments sowie ExecuStay Hotels, bei denen jeder ausgegebene Dollar mit 2,5 Punkten belohnt wird. Außerdem werden 2018 alle in Marriott Rewards- und SPG-Hotels gesammelten Übernachtungen kombiniert, was die Mitglieder dafür nützen können, schneller zum Elite-Status aufzusteigen.

Die Marken Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards und Starwood Preferred Guest (SPG) werden noch bis Anfang 2019 weiter bestehen und danach unter einem neuen Markennamen zusammengefasst werden.