Im Sander Hotel Koblenz laufen die letzten Arbeiten auf Hochtouren und das Team um Hoteldirektor Rainer Schäfer kümmert sich nun um die Feinarbeiten – von der Ausstattung der Zimmer bis zum Auspacken des Geschirrs für die Gastronomie.

„Wir werden pünktlich am 1. September unsere ersten Gäste in der Casinostraße begrüßen“, freut sich Rainer Schäfer. Das Hotel entsteht im Zentrum der Koblenzer Innenstadt in der Nähe des Kurfürstlichen Schlosses. Das Sander Hotel wird regionale Designelemente und gehobenen Komfort mit Budgetpreisen verbinden, teilen die Verantwortlichen mit. Geschäftsreisende, Touristen und auch Gäste aus der Region sollen zukünftig im Herzen der historischen Stadt einen Ort der Ruhe und Gastfreundschaft finden.

Seit über vier Jahrzehnten betreut das Familienunternehmen Sander mehr als 5.000 Kunden aus allen Food-Service-Bereichen. Die vielfältigen Produkt- und Dienstleistungserfahrungen – vor allem aus der gehobenen Hotelgastronomie – werden im eigenen Hotelkonzept gelebt: Die hochwertigen Speisen für das Frühstücksbuffet und die Bar kommen überwiegend aus der eigenen Frische-Manufaktur in Wiebelsheim und spiegeln den regionalen Aspekt wider. Auch damit will sich das Sander Hotel von bereits bestehenden Hotelkonzepten abheben.