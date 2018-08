Wer Düsseldorf hört, denkt oft an die Kö, Altbier und eine große Kunstszene – und stößt am Ende doch auf Klein-Tokio. Denn Düsseldorf wird wegen seiner vielen Karaoke-Läden, Japan-Shops und Sake-Bars auch Klein-Tokio am Rhein genannt. Deshalb haben sich die Verantwortlichen von Novum Hospitality für das neue niu Tab unter anderem von Tokio, Kunst und Bier inspirieren lassen.

In dem Haus mit 438 Zimmern werden drei verschiedene Zimmerkonzepte geboten: Asia, Kunst und Brauhaus. Charakteristische Elemente wie Bambus, Bierfässer und ausgefallene Bilder sollen auch dazu animieren, Fotos für die eigenen Social-Media-Kanäle zu machen. Im niu Tab zeigt sich Düsseldorfs moderne Architektur in Form von speziellen Möbeln sowie dekorativen Accessoires in geometrischen Formen und Mustern. Zudem werden verschiedene Events organisiert. Auf der Speisekarte des Restaurants stehen internationale Gerichte.