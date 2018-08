Neben Häusern in St. Peter Ording, im Ostseebad Travemünde, im Harz, in Zell am Ziller in Tirol, auf der Nordseeinsel Pellworm und auf der Insel Rügen verfügt Lieblingsplatz Hotels & Restaurants nun auch über einen Standort in der Lüneburger Heide. Unternehmensgründer Niels Battenfeld kehrt damit zurück in seinen Heimatort und erfüllt sich durch die Übernahme des Landhaus Meinsbur in Bendestorf einen Jugendtraum.

Das Unternehmen Lieblingsplatz Hotels & Restaurants hat sich darauf spezialisiert, privat geführte Hotels erfolgreich in Lifestyle-orientierte Boutique-Hotels umzuwandeln. Die Hotelgruppe setzt hier auf besondere Immobilien, attraktive Regionen und digitale Vermarktungsstrategien. Auch für Erich Martin Maisch, seit fast 30 Jahren Besitzer der Meinsbur, bietet Lieblingsplatz jetzt eine passende Lösung. Mit 77 Jahren entschloss sich der Hotelier, sein Lebenswerk an einen jüngeren Nachfolger abzugeben.

Für den Unternehmer Niels Battenfeld ist das Landhaus Meinsbur mehr als ein weiterer Standort: Es ist für ihn in erster Linie eine Herzensangelegenheit. Er verbrachte seine Jugend in Bendestorf und durfte in dem Hotel viele Feste und Familienfeierlichkeiten miterleben. Auch während seiner Ausbildung in der Hotellerie und der dann folgenden internationalen Karriere im Hotelfach blieb Battenfeld dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant verbunden.

„Wir wollen die Meinsbur weiterhin hochwertig betreiben, aber ungezwungener dabei sein. Die Location und das Potential für die Zukunft sind einfach einzigartig“, so Battenfeld. Er habe gemeinsam mit Maisch bereits ein partnerschaftliches und zukunftsfähiges Konzept für die Meinsbur erarbeitet. „Inhaltlich werden ‚Natürliches Premium‘ und ‚die Hemmschwelle nehmen‘ sowie gleichzeitig einen ‚lässigen Lifestyle liefern‘ eine wichtige Rolle spielen. Die Meinsbur soll der Hotspot der Region werden“, erklärt Battenfeld.